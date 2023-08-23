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В Пакистане спасли застрявших над ущельем

15 часов над пропастью.
15 часов над пропастью. Авторское право AFP
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В северном Пакистане шесть детей и двое взрослых более 15 часов провели в ожидании помощи на канатной дороге, где произошла авария.

Все восемь человек, застрявшие на  канатной дороге в северном Пакистане, спасены. Среди тех, кто около 15  часов провел на высоте 365 метров - щестеро школьников. Подростки и двое взрослых оставлялись без еды и воды, людей сильно укачало.

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В спасательной операции власти задействовали военный вертолет и группу спецназа. Школьник Аттаулла Шах вспоминает: "Когда подъемник был на полпути, трос оборвался. Он болтался в воздухе, я был в ужасе. Подумал: вот и пришел мой последний день".

Канатную дорогу, на которой произошла авария, местные жители  используют, в частности, для  поездок в школу, она находится на другом конце ущелья. Учителя и дети ехали на занятия, когда у подъемника оборвались два из трех тросов. Двоих пострадавших снял вертолет. Спасатели использовали оставшийся трос как зипалйн, чтобы эвакуировать еще 6 человек.

Канатные трассы широко распространены в северных районах Пакистана, они играют важную роль в соединении деревень там, где нет возможности построить дороги.

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