Греция: обнаружены 19 жертв второй волны пожаров

Девятнадцать человек погибли в Греции в результате второй за месяц волны смертоносных пожаров. Пока не удаётся взять под контроль пламя на северо-востоке страны: сильный ветер и температура воздуха до 41°C не сулят передышки, отмечают синоптики.

Девятнадцать человек погибли в Греции в результате второй за месяц волны смертоносных пожаров. Тела предположительно 18 мигрантов обнаружены во вторник в Дадии на севере страны, где находится один из важнейших в Европе заповедников и где пролегает один из маршрутов проникновения в страну просителей убежища. 19-й жертвой стал пожилой пастух, найденный в Беотии.

РЕКЛАМА

Пока не удаётся взять под контроль пламя на северо-востоке страны: на островах Эвия вблизи Афин и Кифнос, а также в центральной области Беотия к северу от столицы.

Сильный ветер и температура воздуха до 41°C не сулят передышки, отмечают синоптики. За последние сутки в Греции возникли более 60 очагов возгорания, по данным пожарной службы.

Шесть стран - Кипр, Румыния, Чехия, Хорватия, Германия и Сербия - направили 120 пожарных и другую помощь через механизм гражданской обороны Евросоюза.

В портовом городе Александропулос в понедельник вечером эвакуировали на паром 65 пациентов местной больницы, поскольку пламя подступило слишком близко.

Сильнейший пожар на испанском острове Тенерифе, уничтоживший без малого 15 тысяч гектаров леса и спровоцировавший эвакуацию более 12 тысяч человек, будет стабилизирован "в ближайшие несколько дней".

Об этом заявил накануне и.о. главы правительства Педро Санчес во время визита на остров. Он также объявил, что для оказания помощи населению будет объявлено чрезвычайное положение, и пообещал, что правительство "возьмет на себя обязательства (...) по восстановлению" острова, не уточнив, о каком объеме средств идет речь.

Борьбу с огнём продолжают вести более 600 пожарных и 22 самолёта. Первые из эвакуированных жителей Тенерифе начали в понедельник возвращаться домой.