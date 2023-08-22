Протесты не помогли: Япония сбросит воду c АЭС "Фукусима"

Токио планирует сбросить в океан сотни тысяч тонн воды из системы охлаждения повреждённых в результате землетрясения и цунами 2011 года реакторов. Пекин и Сеул возмущены этим решением. В МАГАТЭ считают, что операция соответствует стандартам безопасности.

Китай и Южная Корея требуют пересмотреть решение властей Японии о сбросе воды с АЭС "Фукусима-1". Сеул обвиняет Токио в создании угрозы безопасности для жителей Южной Кореи.

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Планируется, что в четверг сотни тысяч тонн воды из системы охлаждения повреждённых реакторов в результате землетрясения и цунами 2011 года, начнут сливать в Тихий океан по специальному тоннелю.

Власти Китая заявили, что океан является достоянием всего человечества. Пекин пообещал принять все необходимые меры для защиты морской среды, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения. Глава администрации Гонконга распорядился "немедленно" ввести ограничения на импорт ряда продуктов питания из Японии.

В настоящее время накопленный объём воды эквивалентен почти 540 олимпийским бассейнам. Несмотря на то, что сточные воды подвергаются обработке, они содержат тритий – радиоактивный изотоп водорода, который невозможно удалить с помощью существующих технологий.

В МАГАТЭ считают, что операция соответствует стандартам безопасности.