Сотни эфиопских мигрантов и просителей убежища, пытавшихся пересечь границу, были убиты саудовскими военными в период с марта 2022 по июнь 2023 года.

"Я видела, как убивали людей, чего я никогда не могла себе представить". В феврале прошлого года 14-летняя Хамдия пыталась пересечь йеменско-саудовскую границу с группой из 60 человек, когда услышала выстрелы.

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"Я видела, как 30 человек были убиты на месте".

Увидев эту сцену, Хамдия была в шоке. "Я не знаю, что произошло после этого", - сказала она. "По ощущениям, мне казалось, что вокруг меня спят люди. Потом я поняла, что это были трупы".

Ее показания являются частью последнего доклада Human Rights Watch (HRW), в котором утверждается, что саудовские пограничники массово убивают мигрантов на йеменско-саудовской границе. Расследование предполагает, что систематические злоупотребления в отношении эфиопов могут быть приравнены к преступлениям против человечности.

Сотни эфиопских мигрантов и просителей убежища, пересекавших границу, были убиты в период с марта 2022 года по июнь 2023 года.

Теперь Хамдия может рассказать свою историю из столицы Йемена Саны, куда она прибыла с помощью других мигрантов. Несмотря на то, что она выжила после нападения, психологические шрамы, говорит она, остались.

"Теперь я не могу спать. Ночью мне очень страшно. Я предпочитаю, чтобы люди не спали и разговаривали со мной".

Мигранты из Эфиопии высаживаются из лодки на берег Рас-эль-Ара, Лахдж, Йемен, намереваясь добраться до Саудовской Аравии (26 июля 2019 г.) Nariman El-Mofty/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.

Взрывчатка против мигрантов

По оценкам других десяти человек, опрошенных HRW, в ходе 11 попыток пересечения границы из 1 278 мигрантов погибли не менее 655.

"Смертей, безусловно, гораздо больше, потому что точную цифру получить невозможно. Это труднодоступный район, и мы опрашиваем людей, которые только что покинули сцену абсолютного ужаса, они не могут прийти в себя", - сказала Euronews Надя Хардман, научный сотрудник отдела по правам беженцев и мигрантов HRW.

Один из выживших рассказал, что из его группы, насчитывавшей более 170 человек, убиты были 90: "Некоторые вернулись, чтобы забрать трупы".

В докладе говорится, что саудовские пограничники использовали "взрывное оружие" для убийства многих мигрантов с близкого расстояния, включая женщин и детей.

"HRW документирует убийства с 2014 года, но они были нерегулярными и нечастыми. Когда мы начали расследование, мы не ожидали, что оно будет настолько кровавым", - сказал Хардман.

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"Мы не ожидали, что выводом станет: (убийства) носят массовый и систематический характер и могут быть приравнены к преступлению против человечности, потому что масштабы невероятны", - добавила она.

Согласно выводам HRW, в ряде ситуаций саудовские пограничники спрашивали у мигрантов, в какую часть тела им стрелять, а затем расстреливали их с близкого расстояния. Они также стреляли из взрывного оружия по мигрантам, пытавшимся бежать обратно в Йемен.

Всё это происходило на фоне попыток Саудовской Аравии "при помощи огромных средств отвлечь внимание от своей ужасающей репутации в области прав человека в стране и за рубежом": Эр-Рияд тратит миллиарды долларов на крупные развлекательные, культурные и спортивные мероприятия.

Map of the migration route from Ethiopia to Saudi Arabia through Yemen. Graphic Human Rights Watch

Смертельно опасный маршрут

Маршрут Сомали - Йемен - Саудовская Аравия является одним из самых опасных в мире. Многие эфиопы пытаются пересечь границу Сомали, а затем отправляются в Йемен. Оттуда они переправляются в Саудовскую Аравию в поисках лучшей жизни.

Опустошительная война в эфиопском регионе Тыграй в сочетании с социально-экономическими причинами заставляют сотни тысяч людей перебираться по этому маршруту, где 90% мигрантов - эфиопы.

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По оценкам, около 750 тыс. из них живут и работают в Саудовской Аравии.

"У эфиопов нет особого выбора. Существует достаточно отлаженная сеть контрабанды и торговли людьми, а также обещание получить работу в Саудовской Аравии. Такие возможности действительно существуют", - говорит Хардман.

"Всегда было понятно, что это чрезвычайно опасный маршрут, но я не думаю, что люди осознают уровень жестокости и масштабы смертности", - добавила она.

По данным Международной организации по миграции, только 30% тех, кто пытается найти работу в Саудовской Аравии, знают, что в Йемене, через который им приходится проезжать, уже шестой год идет конфликт.

Это приводит к злоупотреблениям не только со стороны саудовской пограничной полиции, но и со стороны йеменской вооруженной группировки Хути, которая содержит мигрантов в плохих условиях и подвергает их пыткам.

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Силы Хути часто "вымогали взятки" у мигрантов, "издеваясь над людьми до тех пор, пока они не могли заплатить за выезд".

Эфиопские мигранты ожидают эвакуации в центре отправления в городе Харадх на западе Йемена, на границе с Саудовской Аравией. Hani Mohammed/AP

"Люди умоляли не покидать их".

Из 42 опрошенных HRW людей, пытавшихся пересечь йеменско-саудовскую границу, все описывали ужасные сцены.

Тяжело раненные, искалеченные или уже мертвые женщины, мужчины и дети лежали на гористой местности.

"Сначала ты ешь вместе с этими людьми, а потом их уже нет", - говорится в одном из свидетельств, собранных HWR. "Есть люди, которых невозможно опознать, потому что их тела разбросаны повсюду. Некоторых людей разорвало пополам".

Организация собрала визуальные свидетельства, которые она перепроверила с помощью членов Независимой группы судебных экспертов Международного реабилитационного совета для жертв пыток, чтобы подтвердить рассказы мигрантов.

Одна из вещей, которую Хардман не забудет, - это чувство вины мигрантов.

"Если они выживали после нападения, то бежали прочь. Но там, позади, умирали люди, и бежавшие знали, что не смогут их спасти. Многие мигранты говорили мне, что до сих пор помнят все голоса людей, которые умоляли не покидать их".

Euronews обратился за комментариями к правительству Саудовской Аравии.