Европа: пожары и эвакуация на фоне волны жары

Греческие власти предупреждают о чрезвычайной пожароопасности в районе Афин и других частях южной Греции. Недалеко от границы с Турцией эвакуированы несколько деревень.

Власти Греции эвакуировали жителей еще пяти деревень, расположенных недалеко от границы с Турцией. В этом районе огонь уничтожил несколько домов. Сообщений о серьезно пострадавших среди пожарных и местных жителей не поступало. Борьбе со стихией препятствует сильный ветер.

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Власти предупреждают о чрезвычайной пожароопасности в районе Афин и других частях южной Греции.

В испанском муниципалитете Ла-Оротава на Тенерифе экстренные службы продолжают схватку с огнем. Здесь улучшились погодные условия, что позволило пожарным взять под контроль пламя, бушевавшие в течение последних пяти дней. Пожар охватил более пяти тысяч гектаров.

Тенерифе Arturo Rodriguez/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

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