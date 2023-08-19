Двое израильтян убиты в результате стрельбы в Хуваре

Израильская полиция разыскивает нападавших, которые обстреляли автомойку в городе Хуваре близ Наблуса.

Двое израильтян были убиты в субботу в результате обстрела, совершённого как предполагается, палестинцами, на Западном берегу реки Иордан.

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ЧП произошло на автомойке в Хуваре, близ Наблуса. Погибшие, как сообщается - 60- и 29-летние мужчины.

Чтобы поймать нападавших, израильские военные выстраивают блокпосты на дорогах, ведущих из города, в котором часто происходят вспышки насилия.

Представитель ХАМАС Абдул Латиф аль-Кану заявил, что нападение стало "результатом неуёмного сопротивления и стремления защищать народ и реагировать на преступления оккупантов".

Ранее в этом же районе в результате рейда израильской армии ранения получил и скончался от них 19-летний палестинец.

С начала года в стычках на Западном берегу погибли свыше 200 человек.