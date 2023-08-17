Десятки жертв в результате боев между вооруженными формированиями в Ливии

Бои между 444-ой бригадой столичного округа и "Силами Аль-Радаа" прекратились после заключения соглашения о прекращении огня, однако напряженность в Триполи все еще ощущается.

В результате столкновений между двумя влиятельными вооруженными формированиями в Триполи за последние дни погибли 55 человек и 146 получили ранения, что стало самым серьезным столкновением в ливийской столице за последний год.

РЕКЛАМА

О новом числе погибших сообщил в среду телеканалу Libya al-Ahrar Малек Мерсит, пресс-секретарь Центра экстренной медицинской помощи.

Бои, продолжавшиеся с вечера понедельника до вечера вторника, прекратились после заключения соглашения о прекращении огня, однако напряженность в Триполи все еще ощущается.

По данным медицинского центра, 234 семьи и десятки иностранных врачей и медсестер пришлось эвакуировать из районов на юге Триполи, где произошли столкновения между 444-ой бригадой столичного округа и "Силами Аль-Радаа".

Бои с применением тяжелого вооружения (ракетных установок и пулеметов) начались после того, как в понедельник "Силы Аль-Радаа" без объяснения причин арестовали полковника Махмуда Хамзу, командира 444-ой бригады.

Хамза ранее состоял в рядах "Сил Аль-Радаа", был ключевым посредником в снижении напряженности между прочими вооруженными формированиями.

Вечером во вторник "общественный совет", состоящий из известных и влиятельных лиц Сук-эль-Джумаа, оплота "Сил Аль-Радаа" к юго-востоку от Триполи, сообщил о договоренности с Абдель Хамидом Дбейбой, главой правительства, находящегося в Триполи, о передаче полковника Хамзы "нейтральной стороне".

В своем заявлении совет также объявил о прекращении огня, что позволило восстановить спокойствие.

По данным местных СМИ, Хамза находится в штаб-квартире "Управления по поддержке стабильности", другой влиятельной группировки.