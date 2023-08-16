Германия сделала еще один шаг к легализации каннабиса

По данным минздрава ФРГ, в стране растет потребление каннабиса. Чтобы сделать его более безопасным, особенно среди детей и молодежи, правительство одобрило закон, регулирующий потребление марихуаны.

Правительство Германии одобрило законопроект о либерализации правил в отношении употребления каннабиса. Речь идет о легализации хранения ограниченного количества вещества. Также будет разрешено выращивать марихуану дома и организовывать клубы любителей каннабиса. Однако в свободной продаже наркотика не будет.

РЕКЛАМА

Карл Лаутербах, министр здравоохранения: "У нас растет употребление каннабиса. К сожалению, это касается и детей, и молодежи, и взрослых. То есть рост потребления в настоящее время происходит без какой-либо нашей реакции. Мы хотим ограничить потребление и сделать его более безопасным, особенно для детей и молодежи. Но мы не хотим его расширять".

Жителям Германии в возрасте от 18 лет, как предусматривает законопроект, будет разрешено вступать в специализированные клубы. Их членам позволят выращивать коноплю и распространять в строго определенных количествах. Расходы клубов будут покрываться за счет членских взносов.

На данный момент каннабис в Германии можно легально выращивать и использовать для ограниченных медицинских нужд. Если парламент одобрит законопроект, Германия станет третьей страной в ЕС после Мальты и Люксембурга, где рекреационное использование каннабиса выведено в правовое поле.