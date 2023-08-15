Минобороны РФ опубликовало кадры задержания и досмотра сухогруза в Чёрном море

Российское военное ведомство опубликовало кадры задержания и досмотра сухогруза под флагом Палау. Судно было остановлено предупредительным огнём. В Украине действия Москвы назвали "нарушением международного морского права".

Министерство обороны РФ опубликовало видеокадры задержания и досмотра в Черном море сухогруза под флагом Палау, который направлялся в украинский порт Измаил, но был остановлен предупредительным огнём.

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"На видео зафиксированы облет российским вертолетом Ка-29 не выполнившего требования по остановке сухогруза "Сукра Окан", моменты высадки группы российских военнослужащих на корабль, проверки документации и проведения досмотровых мероприятий в помещениях корабля на предмет проверки наличия запрещенных грузов", - говорится в сопроводительном тексте к видео.

Представитель турецкой компании, которой принадлежит сухогруз, заявил, что судно шло пустым, так как направлялось в украинский порт за зерном.

В Украине действия российских военных назвали "безусловным нарушением международного морского права, актом пиратства и преступлением против гражданских судов третьей страны в акватории других государств".

Российские военные ранее предупреждали, что после прекращения действия зерновой сделки будут рассматривать идущие в украинские порты суда в качестве потенциальных перевозчиков грузов военного назначения.

Соглашение о вывозе зерна из украинских портов было заключено в июле 2022 года при содействии ООН и Турции. Оно продлевалось несколько раз, однако 17 июля Москва вышла из договора, сославшись на то, что часть сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не выполняется.