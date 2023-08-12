20 беспилотников пытались атаковать Крым

Как сообщило Минобороны РФ, в ночь на субботу российские ПВО предотвратили атаку украинских беспилотников, нацеленных на аннексированный Крым.

Утром в субботу министерство обороны России заявило, что силами ПВО была предотвращена атака на аннексированный Крым 20 украинских беспилотников.

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"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двадцатью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым", - говорится в заявлении ведомства. Пострадавших и разрушений нет, уточняется в нём.

В местных пабликах и Telegram-каналах писали, что движение транспорта по Крымскому мосту было вновь приостановлено, неясно, связано ли это с атакой БПЛА.

14 были уничтожены средствами противовоздушной обороны, ещё шесть -"подавлены средствами радиоэлектронной борьбы", добавили в российском ведомстве.

В пятницу стало известно о том, что в западной части Москвы также был перехвачен боевой дрон. Он "был нейтрализован средствами РЭБ и потерпел крушение в лесном массиве", - доложили власти.

Между тем, российская армия сообщает об успехах в районе Купянска Харьковской области. Ранее Киев распорядился об "обязательной эвакуации" жителей десятков населённых пунктов этого района. Ей подлежат свыше 10 тысяч человек.

ВСУ, в свою очередь, докладывает о некоторых успехах наступательной операции в Херсонской области и продвижении войск вЗапорожье, особенно в районе села Работино. Это подтверждают данные Института изучения войны (ISW).

Тем временем, Киев ищет альтернативы "черноморскому коридору" для экспорта зерна. Об этом в пятницу заявил президент Украины на совещании с провительственными чиновниками. Подробностей он не привёл, но подчеркнул, что страна "должна оставаться гарантом продовольственной безопасности".

Вопрос остро встал после выхода России из "зерновой сделки" и серии ударов по украинским зернохранилищам. Как вариант, среди прочих, Киев рассматривает отправку зерна по железной дороге в румынские порты или порты Хорватии. Ранее украинские военные обсуждали с НАТО возможность организации "зерновых конвоев" в Чёрном море.

Владимир Зеленский, президент Украины:

“Что касается альтернатив экспорту зерна через транзитный коридор, мы делаем все возможное для того, чтобы Украина оставалась гарантом продовольственной безопасности и чтобы наши люди имели доступ к мировым рынкам”.