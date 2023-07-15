Будущее зерновой сделки под вопросом

Euronews

Кремль отрицает согласие на продление черноморской зерновой сделки, опровергая тем самым заявление президента Турции. Позиция Москвы вызывает тревогу по поводу глобальной продовольственной безопасности

Россия не делала никаких новых заявлений по поводу зерновой сделки, сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, фактически опровергнув утверждение президента Турции.

Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что между ним и Владимиром Путиным существует "взаимопонимание" по этому вопросу.

Сам Путин говорил, что сделка будет продлена только если все требования России будут удовлетворены. Это вызвало серьезные опасения.

Энтони Блинкен, госсекретарь США: "Очень важно продлить и расширить Черноморскую зерновую инициативу, которую Россия угрожает прекратить 18 июля. Если Москва выполнит свою угрозу, развивающиеся страны, в том числе в южноазатском регионе, заплатят за это, в том числе и в буквальном смысле слова, повышением цен на продовольствие и усилением его нехватки".

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Россия "обязана продлить сделку, иначе следствием этого станет отсутствие продовольственной безопасности в мире". Теперь мяч находится на стороне президента Путина, и мир наблюдает за этим, написала она в Твиттере.

Глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что ему ничего не известно о каких-то новых предложениях.

Соглашение, которое год назад подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предусматривает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю. Срок его действия истекает 17 июля.