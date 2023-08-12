В полуфинале женского ЧМ по футболу сыграют Австралия и Англия

В полуфинал женского ЧМ по футболу прошли сборные Австралии и Англии.

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В матче четвертьфинала на стадионе "Лэнг Парк" в Брисбене местная сборная обыграла команду Франции в серии пенальти — 7:6. А сборная Англии играла с к командой Колумбии на стадионе "Австралия" в Сиднее, где победила со счетом 2:1.

В полуфинале она встретится с хозяйкой турнира, национальной командой Австралии. Чемпионат мира по футболу среди женщин проходит в Новой Зеландии и Австралии до 20 августа. Действующим чемпионом мира является сборная США