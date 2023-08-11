Бывший президент ЮАР явился в исправительное учреждение, чтобы отбыть оставшиеся 13 из 15 месяцев срока заключения. Вскоре его выпустили в рамках программы по смягчению приговоров осуждённым за нетяжкие преступления.

Бывший глава Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума вернулся в тюрьму для отбывания оставшегося срока заключения. Ранее Конституционный суд страны счёл незаконным решение о его условно-досрочном освобождении по состоянию здоровья.

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81-летний политик прибыл в исправительное учреждение в провинции Ква-Зулу Натал в шесть утра по местному времени в пятницу. Однако менее чем через два часа покинул его.

На днях действующий президент ЮАР Сирил Рамафоса подписал указ о помиловании осуждённых за нетяжкие преступления в связи с преполненностью тюрем страны. Программа должна охватить почти 9500 заключённых. Похоже, одним из первых ей воспользовался Джейкоб Зума. Как передали местные СМИ, он вернулся в своё поместье в Нкандла в кортеже из чёрных внедорожников.

Это вызвало возмущение оппозиции.

“Сюрприз, какая неожиданность! Он стал первым бенефициаром новой политики, - сказал Джон Стинхейзен, лидер главной оппозиционной партии ЮАР "Демократический альянс". - Это циничное манипурирование системой правосудия”.

Министр юстиции Рональд Ламола заявил, что президент Рамафоса принял решение "смягчить приговор" своему предшественнику в соответствии со своими конституционными полномочиями. Он добавил, что эта программа была принята безотносительно бывшего главы государства и распространяется на "правонарушителей в целом".

Летом 2021 Зума был признан виновным в неуважении к суду в связи с неявкой на заседание по делу о коррупции, фигурантом которого он сам был.

Его приговорили к 15 месяцам заключения. Но вскоре политика перевели в больницу для операции. А позже - предоставили ему право об условно-досрочном освобождении. В общей сложности экс-президент провёл в тюрьме чуть больше месяца. Сообщалось также, что недавно он проходил лечение в России. Но после решения КС, предписавшего заключить его под стражу, вернулся в ЮАР.