Россия готова к лунной миссии

С космодрома "Восточный" в эту пятницу к естественному спутнику Земли отправится автоматическая станция "Луна-25", первая за последние 47 лет.

Россия отправляет космическую станцию на Луну, первую в постсоветской истории.

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Пуск ракеты-носителя "Союз" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25" запланирован на 11 августа с космодрома Восточный в Амурской области.

Союз-2.1б с автоматической станцией спускаемого аппарата "Луна-25" BAYK/Roscosmos State Space Corporation

"Луна-25" должна стать первой станцией, которая прилунится на Южном полюсе естественного спутника Земли. Главная задача аппарата - отработка технологии мягкой посадки.

Станции предстоит провести сбор и анализ образцов грунта, а также обследование района посадки.

В последний раз отечественная станция летала к Луне в 1976 году.