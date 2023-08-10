Мэр болгарского города обвиняется в мошенничестве

Владимир Димитров обвиняется в нецелевом расходовании средств из фонда ЕС. Его задержали на 24 часа и отпустили под залог в 5000 евро.

Болгарский мэр, арестованный по подозрению в мошенничестве, был освобожден под залог в этот четверг. Валентин Димитров возглавляет небольшой город Генерал-Тошево, недалеко от побережья Черного моря, его сторонники собрались возле полицейского участка.

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Димитров обвиняется Европейским судом в нецелевом использовании 169 тыс евро из средств, предоставленных ЕС. Свою вину он отрицает.

"Ничего страшного, арестовали, предъявили обвинение, и всё, - говорит Димитров. - Сплю я спокойно".

По данным Европейской прокуратуры, имеются основания подозревать мэра в предоставлении недостоверной информации о проекте по повышению энергоэффективности в жилых домах в период с 2017 по 2019 год. Его адвокат выразил несогласие с обвинением и пообещал предоставить доказательства.

Димитрова поддерживает Болгарская социалистическая партия, и, поскольку в октябре следующего года должны состояться местные выборы, некоторые сторонники считают этот процесс политически мотивированным.