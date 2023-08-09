Под Москвой сбиты очередные дроны

Власти российской столицы сообщили об уничтожении двух боевых беспилотников, летевших в сторону Москвы. В последние недели город пережил несколько атак, в ходе двух из них был задет деловой центр "Москва-Сити".

Беспилотники в Подмосковье

Российские власти сообщили, что в Московской области сбиты два украинских боевых беспилотника. Как уточнил мэр Москвы Сергей Собянин, речь шла о попытке атак в районе Домодедово и Минского шоссе, данных о пострадавших или разрушениях от падения обломков дронов нет.

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С начала полномасштабной войны в Украине беспилотники-камикадзе стали одним из важнейших элементов ведения боевых действий с обеих сторон на фронте и в тылу. На этом фоне Великобритания расширила "российский" и "белорусский" санкционные списки, включив в него 19 фирм и персон, связанных с производством дронов.

Жертвы в Донецке и Покровске

Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о троих погибших и свыше десятка раненых в результате обстрела трех районов Донецка - Киевского, Ворошиловского и Куйбышевского.

Украинские власти тем временем заявили, что число погибших в результате российских ударов по тыловому городу Покровск в понедельник выросло до 9, десятки человек ранены. Накануне президент Украины Владимир Зеленский в обращении к нации выразил соболезнование семьям жертв.

Министерство обороны РФ настаивает на том, что поражает в Украине лишь военные цели. По данным ведомства, за минувшие сутки российские части отразили атаки противника на Купянском, Донецком, Южнодонецком и Краснолиманском направлениях.