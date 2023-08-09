Испании удалось сократить число прибывших нелегалов на 3,3%, в Италии и Греции, по данным УВКБ ООН, произошел рост на 115% и 65% соответственно.

В начале июня у испанского побережья произошла трагедия. Группа рыбаков обнаружила лодку с 52 мигрантами, которые пытались добраться до Канарских островов. Находившаяся среди них беременная женщина не пережила опасное путешествие.

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Несмотря на то, что Канарские острова принимают в среднем 100 мигрантов в день, Испании удалось сократить число прибывающих в национальном масштабе на 3,3%.

Эта цифра, опубликованная Министерством внутренних дел, сама по себе не особенно поражает воображение, но в сравнении с европейскими соседями страны - да.

По данным УВКБ ООН, в Италии число прибывших увеличилось на 115%, в Греции - на 65%. В Испании же, подчеркнём, этот показатель снизился.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, вступив в должность осенью 2022 года, пообещала решить проблему миграции "раз и навсегда", однако жесткая линия Рима в отношении иммиграции, как видим, оказалась неэффективной.

"В Италии наблюдается наиболее стремительный рост числа прибывших: с начала года в страну прибыло около 90 тыс. человек, тогда как за весь 2022 год - 105 тыс. человек, а в 2021 году - 67,5 тыс. человек", - рассказала Euronews Камий Ле Коз, помощник директора Института миграционной политики в Европе.

Тунисская морская охрана останавливает лодку с мигрантами, направлявшимися в Италию STR/AP

Как Испания снизила свои показатели?

В 2018 году Испания стала главным пунктом нелегальной миграции в ЕС, количество прибывших в страну удвоилось и достигло 57 тыс. человек, в то время как общее число прибывших в ЕС упало до пятилетнего минимума.

Эта южноевропейская страна впервые стала самым используемым маршрутом для мигрантов, пытающихся попасть в Европу.

Но это был не единственный год, когда она побила рекорды. В 2020 году здесь было зарегистрировано второе по величине число прибывших мигрантов по морю за последние 20 лет.

Однако сейчас наблюдается тенденция к снижению. В начале 2023 года нелегальная иммиграция сократилась почти на 70%.

Такие показатели стали возможны во многом благодаря резкому сокращению прибытий из Марокко после кризиса, с которым столкнулось испанское правительство после трагедии в Мелилье летом прошлого года. По данным марокканских властей, по меньшей мере 23 выходца из стран Африки к югу от Сахары погибли при попытке прорваться через забор и проникнуть на территорию Испании.

Это заставило обратить внимание на иммиграционный контроль в Южной Европе и ее отношения с Северной Африкой. Несколько мигрантов сообщили испанским СМИ об избиениях и жестоком обращении со стороны марокканской полиции.

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Власти Марокко укрепили границу, построив участок заграждения длиной в несколько сотен метров с острой как бритва колючей проволокой.

"Испания давно сотрудничает с Марокко с целью предотвращения пересечения границы. В последние несколько лет в этом партнерстве бывали сбои, но оно по-прежнему является одним из основных факторов, объясняющих снижение проникновений на территорию Испании", - говорит Ле Коз.

"Однако маршруты миграции постоянно меняются, и если путь через Тунис станет более сложным, опасным и дорогим, что может произойти, учитывая усилия тунисского правительства по ограничению миграции, то больше мигрантов будут стремиться попасть в Европу через Марокко", - добавляет она.

Африканские мигранты на заграждении на границе Испании и Марокко в Мелилье Santi Palacios/AP

Государственная политика как средство для сдерживания миграционных потоков

Когда речь идет о миграционных потоках, не существует единой причины, объясняющей их увеличение или уменьшение. Как отмечает эксперт Европейского института миграционной политики, прибытие иммигрантов в Европу объясняется многими факторами.

Люди покидают свои дома не только из-за отсутствия экономических возможностей, но также из-за насилия, дискриминации и других причин.

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Конфликты в странах происхождения, деятельность торговцев людьми и опасности на пути следования - вот некоторые из факторов, определяющих выбор маршрута в Европу.

Но, несомненно, свою роль играет и государственная политика.

"Миграционная политика оказывает влияние на эти тенденции, либо делая более опасными и дорогими некоторые маршруты, либо открывая легальные пути и предоставляя трудовым мигрантам возможность регулярно ездить в Европу", - поясняет Ле Коз.

В целом, по данным организации "Врачи без границ", число мигрантов, прибывающих через центральное Средиземноморье, сократилось.

"Наблюдается явный рост числа перехватов ливийской и тунисской береговой охраной. Половина людей, пытавшихся пересечь границу, в 2018 году была возвращена в эти страны", - говорит сотрудница организации Ракель Гонсалес.

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По ее словам, помимо этого "итальянские власти сократили размер своей зоны спасения, а Frontex отдает приоритет сдерживанию, а не спасению".