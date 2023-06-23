Начало календарного лета в Европе: дожди, грозы, штормовой ветер

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На Германию, Швейцарию и Австрию обрушилась непогода. Ливни затопили некоторые города, нарушили движение транспорта и спровоцировали оползни

Дожди и грозы обрушились на Германию. Больше всего пострадали Северный Рейн-Вестфалия и Нижняя Саксония. На девяти метеостанциях было зарегистрировано более 100 литров осадков на квадратный метр, что является рекордным показателем.

Шторм повлиял на график движения поездов. Пожарные команды провели сотни спасательных операций.

В реки превратились улицы города Кассель в земле Гессен. Здесь было выпущено штормовое предупреждение самого высоко уровня. Под водой оказались привокзальная площадь и дорога перед железнодорожной станцией Кассель-Вильгельмсхёэ.

А так в пятницу утром выглядел Ганновер.

Ганновер, Германия Julian Stratenschulte/(c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

В ночь на пятницу грозовой фронт прошел и над западной Швейцарией. Порывы ветра здесь порой достигали 135 километров в час. Пожарным пришлось выехать на десятки вызовов в связи с различными инцидентами.

Некоторые районы Каринтии, расположенной на юге Австрии, пострадали от оползней, спровоцированных ливнем и градом. Практически уничтожены многие посевы и повреждены дома. Дороги заблокированы упавшими камнями и поваленными деревьями.