Синий кит выброшен на берег в Чили

Синий кит, считающийся самым крупным животным на Земле, был выброшен на берег на юге Чили. По сообщению властей, животное, вероятно, погибло в море.
Огромного китообразного обнаружили местные жители на морском берегу архипелага Пуэрто-Эльвира, расположенного недалеко от города Анкуд. Пляж находится в 1000 км к югу от чилийской столицы Сантьяго.
Национальная служба рыболовства (Sernapesca) подтвердила, что выброшенное на берег существо является "крупным китообразным из семейства Balaenopteridae".
Экологические организации выразили обеспокоенность тем, что пляж находится в непосредственной близости от зоны с интенсивного судоходства. Экологи потребовали расследования возможного столкновения кита с одним из таких судов.