Синий кит выброшен на берег в Чили

Синий кит, считающийся самым крупным животным на Земле, был выброшен на берег на юге Чили. По сообщению властей, животное, вероятно, погибло в море.

Огромного китообразного обнаружили местные жители на морском берегу архипелага Пуэрто-Эльвира, расположенного недалеко от города Анкуд. Пляж находится в 1000 км к югу от чилийской столицы Сантьяго.

Национальная служба рыболовства (Sernapesca) подтвердила, что выброшенное на берег существо является "крупным китообразным из семейства Balaenopteridae".

Региональный директор Sernapesca Кристиан Хадсон пояснил, что, судя по состоянию, в котором был найден кит, он погиб далеко в море, а затем его вынесло на берег

Экологические организации выразили обеспокоенность тем, что пляж находится в непосредственной близости от зоны с интенсивного судоходства. Экологи потребовали расследования возможного столкновения кита с одним из таких судов.