Будущее барьера Темзы под вопросом

Барьер Темзы защищает Лондон от наводнений уже 40 лет и постепенно устаревает. Что ждёт его в будущем? Репортаж Euronews.

Барьер Темзы уже сорок лет защищает Лондон и окрестности от катастрофических наводнений. Это второе по размерам морское барьерное сооружение в мире, его длина – более 500 м. Он был введен в эксплуатацию в 1982.

Инженеры, которые его проектировали, не могли предвидеть скорость изменения климата. Экоактивисты задаются вопросами об эффективности такой защиты в будущем. «Сильный шторм в Северном море может легко обернуться для нас серьезными проблемами», – рассуждает Стив Лоуренс, архитектор и участник движения по привлечению внимания к изменению климата. Он уверен, что надо срочно принять меры для снижения нагрузки на барьер:

«Я думаю, что правительству нужно обратить внимание на ситуацию, потому что это действительно серьезная проблема. Это наш последний ресурс — если возникнет какая-то проблема, есть угроза затопления 50 квадратных миль в центральной части Лондона…»

Слишком востребован

За четыре десятилетия барьер закрывался более 200 раз для защиты от штормовых приливов и паводков, причём со временем поднимать затворы приходится всё чаще. Это вынуждает правительство Великобритании значительно ускорить разработку плана обновления защитных сооружений. Предполагается, что его реализуют к 2050 г., – то есть на 15 лет раньше, чем планировалось изначально.

Опасения вызывает то, что более частое использование барьера грозит более заметным износом механизмов и осложняет их обслуживание.

Эксперты уже выразили обеспокоенность тем, насколько велики сроки принятия решений о будущем барьера Темзы. Уровень моря, по имеющимся данным, поднимается намного быстрее, чем предполагалось изначально, когда этот барьер только строился. Также возросла угроза экстремальных погодных явлений.

Профессор гидрологии Ваутер Байтарт призывает извлечь уроки из этого:

«Изменение климата происходит по самым экстремальным вариантам прогнозов, которые учёные делали при разработке конструкций барьера Темзы. Это означает, что и нам нужно принять во внимание более экстремальные сценарии».

План правительства

Британское агентство по охране окружающей среды уверяет, что новый план достаточно гибок и принимает во внимание возможные варианты изменения климата в будущем. Окончательное решение должно быть принято в ближайшие 15 лет, так, чтобы модернизировать существующий барьер Темзы или построить новый к 2070-му.

Но скептики опасаются, что действовать надо ещё быстрее, учитывая скорость изменения климата, чтобы не допустить затопления Лондона вследствие идеального шторма.