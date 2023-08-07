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Спокойный понедельник в Ниамее

Сгоревшие машины у резиденции президента Нигера в Ниамее
Сгоревшие машины у резиденции президента Нигера в Ниамее Авторское право -/AFP or licensors
 Euronews

ЭКОВАС пригрозил силовым вмешательством в случае, если захватившая власть хунта не выполнит требования.

В Ниамее в понедельник наблюдалась спокойная обстановка после того, как истек срок ультиматума сообщества ЭКОВАС с требованием восстановить в стране конституционный порядок и вернуть к власти законно избранного президента Мохамеда Базума. 

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Представители стран ЭКОВАС встретятся в столице Нигерии Абудже в четверг.

"Мы не волнуемся, потому что полагаемся на нашу армию. Армией Нигерии нельзя пренебрегать. Это ответственные люди", — говорит механик Уссейни Тиани. 

"О войне в Нигере мы ничего не знаем. Здесь, в Нигере, мы чувствуем себя спокойно.  Но вот уже несколько дней  ходят слухи, что в Нигере может начаться война",  — говорит водитель Ибрахим Зарко. 

ЭКОВАС пригрозил силовым вмешательством в случае, если захватившая власть хунта не выполнит требования.  Путчисты закрыли небо над страной , многим авиакомпаниям пришлось поменять маршруты. 

"Окно возможностей определенно все еще открыто",— заявил официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер. По его словам, Белый дом  сосредоточен на поиске дипломатического решения и  находится в тесном контакте с лидерами ЭКОВАС. 

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил озабоченность, тем, что президент Базум задержан и поддержал посреднические усилия Экономического сообщества стран Западной Африки.

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