ЧМ по футболу среди женщин: сборная США покидает турнир

Сборная США, которая завоевала "золото" двух последних мировых первенств, покидает чемпионат мира по футболу среди женщин после 1/8 финала

На чемпионате мира по футболу среди женщин в воскресенье определились еще два четвертьфиналиста.

В Сиднее сборная Нидерландов, завоевавшая серебро в 2019 году, победила команду ЮАР - 2:0.

На 9-й минуте после подачи углового счет ударом головой открыла полузащитница Джилл Рорд.

А во втором тайме преимущество "оранжевых" удвоила нападающая Линет Беренштейн, которая воспользовалась ошибкой вратаря соперниц.

В другом матче в Мельбурне американки, завоевавшие главный трофей на двух последних чемпионатах, выбыли из дальнейшей борьбы, уступив команде Швеции.

Основное и дополнительное время не выявили победителя - 0:0, а в серии пенальти удачливей были скандинавки - 5:4.

За выход в полуфинал Нидерланды поспорят с Испанией, а Швеция сразится с командой Японии.