ЭКОВАС: "Мы хотим, чтобы дипломатия работала"

Срок ультиматума ЭКОВАС истекает в воскресенье. Против отправки войск выступил сенат Нигерии.

Захватившая власть в Нигере хунта обещает немедленный ответ на любую агрессию. В воскресенье истекает срок ультиматума стран сообщества ЭКОВАС, которое подготовило план военного вмешательства и требует восстановить в стране конституционный порядок.

В Ниамее сторонники хунты охраняют кольцевые развязки.

"Мы хотим, чтобы дипломатия работала, и мы хотим, чтобы лидерам хунты в Нигере было четко передано сообщение о том, что мы даем им все возможности обратить вспять то, что они сделали", — заявил комиссар ЭКОВАС по вопросам безопасности Абдель-Фатау Муса.

По данным экспертов, хунта Нигера обратилась за помощью к российской ЧВК "Вагнер". Соседи Нигера - Буркина-Фасо и Мали - заявили, что будут считать интервенцию ЭКОВАС объявлением войны. Против отправки войск выступил сенат Нигерии.

Страны Запада выражают поддержку свергнутому президента Нигера и призывают к поиску дипломатического решения.