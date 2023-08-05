Сербские шахтеры нашли древнеримский корабль

В Сербии недалеко от археологического парка "Виминациум" обнаружен корпус древнеримского судна, которое может быть датировано III-IV веками н.э., когда этот город был столицей римской провинции Мезия

Сербские шахтеры обнаружили крупные остатки римского корабля на территории открытого угольного месторождения Дрмно, недалеко от археологического парка "Виминациум".

Эксперты считают, что судно может быть датировано III-IV веками н.э., когда Виминациум был столицей римской провинции Мезия.

Кормовая и центральная части корпуса длиной 13 м - находятся на расстоянии 1,7 км от современного русла Дуная.

В 2020 году в 2 км от этой находки на глубине 7 м были обнаружены несколько древних боевых кораблей.

Население провинции Мезия, которая располагалась на территории нынешней Сербии во времена Римской империи, насчитывало более 40 тысяч жителей. Виминациум был основан в I веке н. э., в V веке его разрушили гунны. Затем его восстановил византийский император Юстиниан. Во времена переселения славянских племен на юг в VI веке Виминациум прекратил существование.

Раскопки на месте бывшего римского города ведутся с 1882 года. Но несмотря на столь длительный срок, археологи считают, что исследовано лишь около 5% территории. А ведь его площадь составляет внушительные 450 га. Виминациум примечателен тем, что, в отличие от многих других древних памятников, он не скрыт под современным городом.