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Проливные дожди, наводнения, оползни: аномальная погода в Европе

За сутки в Словении выпала месячная норма осадков
За сутки в Словении выпала месячная норма осадков Авторское право Gregor Ravnjak/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Euronews

В Словении за сутки выпала месячная норма осадков, погибли люди. В Австрии также повышен уровень погодной опасности.

В Словении проливные дожди привели к наводнениям, в результате чего погибли не менее трех человек.  Премьер-министр Словении Роберт Голоб назвал разрушения "катастрофическими". Уровень предупреждения о погоде повышен до самого высокого, так как за минувшие сутки в стране выпала месячная норма осадков.

Метеорологи предупреждают о риске новых наводнений, так как дожди пока не прекращаются.

Спасатели пытаются помочь людям в пострадавших районах. "Наша вторая по важности задача — восстановить дороги хотя бы для того, чтобы добраться до некоторых объектов", — говорит глава спасательной миссии Томаж Ажбе.

Еврокомиссар по вопросам кризисного урегулирования Янез Ленарчич объявил погодное предупреждение для ряда европейских стран. 

Прогнозируются сильные дожди на большей части центральной и южной Австрии. Сообщается о наводнениях и оползнях, в затронутых стихией районах заблокированы дороги. Из-за селевых потоков закрыты многие пограничные переходы между Австрией и Словенией.

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