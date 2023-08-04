Варшава и Вильнюс опасаются провокаций Москвы

Россия готовит провокации у восточного фланга НАТО - в районе Сувалкского коридора, уверены власти Польши и Литвы.
Варшава и Вильнюс опасаются провокаций на восточном фланге НАТО со стороны Минска и Москвы.
Этот вопрос обсудили премьер-министр Польши и президент Литвы. Матеуш Моравецкий и Гитанас Науседа провели срочную встречу недалеко от так называемого Сувалкского коридора на границе двух стран.
На днях польские власти заявили о переброске более 100 вагнеровцев этот район. Позже Варшава выразила возмущение в связи с тем, что два белорусских вертолёта нарушили воздушное пространство страны. Минск это утверждение отрицает.
Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши:
“Россия и Беларусь усиливают давление на границах, увеличивая число провокационных действий. Их цель - дестабилизировать ситуацию, посеять хаос, неопределённость, в надежде показать уязвимость восточного фланга НАТО, и что наши партнёры по НАТО проявят слабость".
Гитанас Науседа, президент Литвы:
"Силы ЧВК "Вагнер" в настоящее время находятся в Беларуси. Это очевидно для всех. Также ясно, что численность состава будет увеличена, и есть план по развёртыванию группировки до 10 000 бойцов. Даже если они не предпримут никаких конкретных действий, само их присутствие в этих местах представляет собой угрозу безопасности, приведёт к росту напряжённости. Поэтому мы должны отреагировать на это соответствующим образом".
Так называемый Сувалкский коридор - это малонаселённый участок длиной около 100 км, расположенный вдоль польско-литовской границы. Он связывает страны Балтии с Польшей.
Теоретически, этот отрезок мог бы соединить Калининградскую область России с Беларусью. Отсюда его стратегически важное значение.
Военные аналитики на Западе уже давно рассматривают Сувалкский коридор как потенциальный очаг напряжённости в случае противостояния между Россией и НАТО. Они опасаются, что если РФ захватит участок, это фактически отрежет Литву, Латвию и Эстонию от Польши и других союзников по Североатлантическому альянсу.