Инфляция и безработица в зоне евро продолжают снижаться

euronews и EFE

Инфляция в Европе продолжает снижаться, но экономисты предупредили, что пройдет еще много месяцев, прежде чем недовольные потребители увидят отражение этой тенденции на ценниках в магазинах.

Годовая инфляция в еврозоне в мае снизилась на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, до 6,1%, согласно предварительным данным, опубликованным в четверг статистическим управлением ЕС, Евростатом.

Аналогичным образом, базовая инфляция (которая исключает из расчета энергию и необработанные продукты питания, поскольку они более волатильны) также замедлила свой рост в прошлом месяце, с 7,3 % в апреле до 6,9 % в мае.

Это снижение в основном объясняется поведением энергоносителей, цены на которые в мае упали на 1,7%, а также меньшим ростом цен на продукты питания, алкоголь и табак, который составил (в годовом исчислении) 13,5% в апреле и всего 12,5% в мае.

Помимо этого, уровень безработицы в еврозоне в апреле снизился на 0,1% по сравнению с мартом и составил 6,5%, что является новым рекордно низким показателем, согласно данным, опубликованным Евростатом в среду.

В 27 странах Евросоюза средний показатель безработицы не изменился по сравнению с мартом и остался на уровне 6%. По сравнению с апрелем 2022 года безработица снизилась 0,2% в странах, входящих в евро (с 6,7 % до 6,5 %), в то время как в ЕС-27 в целом снижение составило 0,1% (с 6,1 % до 6 %).