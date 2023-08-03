Бразилия: десятки людей погибли в результате полицейских рейдов в фавелах

Euronews
Полиция утверждает, что подозреваемые начали стрелять первыми. Этот инцидент стал последним в череде смертоносных полицейских операций в Бразилии.
Девять человек погибли и двое полицейских получили ранения в результате рейда в одной из фавел Рио-де-Жанейро.
В своем заявлении полиция сообщила, что преступники начали стрелять первыми, ранив стражей порядка, что вынудило открыть по ним ответный огонь.
Этот инцидент стал последним в череде смертоносных полицейских операций в Бразилии. За последнее время в трех штатах погибли десятки людей.
Стратегия правительства по борьбе с насилием и организованной преступностью в последние годы подвергается критике, в особенности обоснованность применения полицией оружия.