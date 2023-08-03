EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Бразилия: десятки людей погибли в результате полицейских рейдов в фавелах

Родные жертв полицейской перестрелки у больницы в Рио-де-Жанейро
Родные жертв полицейской перестрелки у больницы в Рио-де-Жанейро Авторское право Bruna Prado/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
 Euronews

Полиция утверждает, что подозреваемые начали стрелять первыми. Этот инцидент стал последним в череде смертоносных полицейских операций в Бразилии.

Девять человек погибли и двое полицейских получили ранения в результате рейда в одной из фавел Рио-де-Жанейро.

В своем заявлении полиция сообщила, что преступники начали стрелять первыми, ранив стражей порядка, что вынудило открыть по ним ответный огонь.

Этот инцидент стал последним в череде смертоносных полицейских операций в Бразилии. За последнее время в трех штатах погибли десятки людей. 

Стратегия правительства по борьбе с насилием и организованной преступностью в последние годы подвергается критике, в особенности обоснованность применения полицией оружия.

Также по теме

В афробразильской общине в честь Иоанна Крестителя ходили по горящим углям

Жаир Болсонару впервые после возвращения появился перед публикой

Вашингтон раскритиковал Лулу да Силву за "повторение российской и китайской пропаганды"

Бразилия Полицейская операция Фавела