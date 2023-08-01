Гаитяне требуют освободить похищенную американскую медсестру

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Аликс Дорсенвиль и ее маленькая дочь были похищены вооруженными людьми прямо из здания клиники, где та принимала пациентов

Десятки жителей Гаити вышли на акцию протеста против похищения сотрудницы благотворительной организации из США.

27 июля американская медсестра Аликс Дорсенвиль и ее маленькая дочь были похищены вооруженными людьми прямо из здания клиники, где та принимала пациентов.

По мнению протестующих, похищение американки служит еще одним примером усугубления насилия со стороны банд, охватившего большую часть столицы Порт-о-Пренса.

Государственный департамент США отказался сообщить, предъявляли ли похитители какие-либо требования для ее освобождения.