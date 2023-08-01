На Кипре освобожден британец, убивший больную раком жену

Euronews

Мужчина попал за решетку, выполнив просьбу страдающей онкологическим заболеванием супруги.

На Кипре освобожден из-под стражи гражданин Великобритании, убивший свою жену. 76-летний Дэвид Хантер был признан виновным и приговорен к двум годам тюрьмы. Однако мужчина был выпущен на свободу, отбыв за решеткой 19 месяцев. Суд счет этот срок достаточным.

Супруга Хантера Дженис страдала от рака крови и просила мужа избавить ее от мучений. Дэвид согласился и задушил ее подушкой, после чего попытался покончить с собой, приняв большое количество лекарств. Попытка не удалась, и он был арестован.

Хантер, шахтер на пенсии из английского региона Нортумберленд, и его жена полюбили друг друга в подростковом возрасте. Они были женаты 52 года.