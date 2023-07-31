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Яан Роозе установил новый мировой рекорд

Эстонский слэклайнер Яан Роозе
Эстонский слэклайнер Яан Роозе Авторское право Red Bull Media House
 Euronews

Эстонский слэклайнер Яан Роозе установил захватывающее дух достижение, пройдя по канату между башнями-близнецами в Катаре

Эстонец Яан Роозе установил новый мировой рекорд, совершив самую длинную слэклайн-прогулку со светодиодной подсветкой. Захватывающее дух достижение ему удалось на знаменитой Катар Тауэрс, где он преодолел расстояние более чем в 150 метров между башнями-близнецами. Эстонцу удалось удержать равновесие несмотря на сильный ветер.

Эта прогулка стала не только самой длинной на одном здании, но и самой высокой на сегодняшний день в городской среде. Она прошла на высоте в 185 метров - по канату толщиной всего в 2,5 сантиметра.

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