«Ювентус» не станет обжаловать дисквалификацию УЕФА

Одна из старейших команд Италии вынуждена принять отстранение на один сезон.

Итальянский футбольный клуб «Ювентус» не стал обжаловать отстранение от участия в кубках УЕФА. В официальном сообщении сказано, что президент Джанлука Ферреро совершенно уверен в законности решений руководства команды, из-за которых она была наказана.

Финансовый контрольный орган УЕФА обвинил «Ювентус» в нарушении правил fair play, в частности, в предоставлении заведомо ложной информации о количестве трансферов и в занижении данных о расходах на зарплаты. Клуб дисквалифицирован на один сезон и оштрафован на 10 млн евро.

Итальянская пресса писала, что «Ювентусу» могут грозить более серьёзные санкции из-за участия в проекте европейской Суперлиги. УЕФА, согласно этим данным, добивается от команды публичного окончательного отказа от поддержки этой инициативы.