EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

«Ювентус» не станет обжаловать дисквалификацию УЕФА

Болельщики "Ювентуса" с флагами команды на финале Кубка Италии 9 мая 2018
Болельщики "Ювентуса" с флагами команды на финале Кубка Италии 9 мая 2018 Авторское право AP Photo/Gregorio Borgia
 Андрей Позняков

Одна из старейших команд Италии вынуждена принять отстранение на один сезон.

Итальянский футбольный клуб «Ювентус» не стал обжаловать отстранение от участия в кубках УЕФА. В официальном сообщении сказано, что президент Джанлука Ферреро совершенно уверен в законности решений руководства команды, из-за которых она была наказана.

Финансовый контрольный орган УЕФА обвинил «Ювентус» в нарушении правил fair play, в частности, в предоставлении заведомо ложной информации о количестве трансферов и в занижении данных о расходах на зарплаты. Клуб дисквалифицирован на один сезон и оштрафован на 10 млн евро.

Итальянская пресса писала, что «Ювентусу» могут грозить более серьёзные санкции из-за участия в проекте европейской Суперлиги. УЕФА, согласно этим данным, добивается от команды публичного окончательного отказа от поддержки этой инициативы.

Также по теме

Туринский "Ювентус" лишился очков и надежд из-за финансовых нарушений

"Это была фантастическая ночь для "Вест Хэма""

"Рома" и "Севилья" сыграют в финале Лиги Европы

Ювентус Уефа Футбол