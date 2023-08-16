Глава УЕФА назвал хулиганов-болельщиков "раковой опухолью в футболе"

После трагической гибели греческого болельщика президент УЕФА прибыл в Афины. Он провел переговоры с премьером Греции и представителями футбольных клубов страны.

Президент УЕФА Александр Чеферин пообещал сделать больше для борьбы с насилием в футболе после трагического инцидента в Афинах. Заявление прозвучало во время его встречи с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом. Глава УЕФА прибыл в Афины спустя неделю после гибели болельщика Михалиса Кацуриса в ходе столкновений фанатов греческого АЕК и хорватского "Динамо Загреб".

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Александер Чеферин, президент УЕФА: "Это раковая опухоль футбола. И это не фанаты футбола. Не называйте их футбольными фанатами, потому что это не так. Это люди, которые используют футбол для своих идиотских идей".

Чеферин также провел провел переговоры с представителями четырех основных клубов Греции. Они прошли за несколько часов до матча за Суперкубок между "Севильей" и "Манчестер Сити" .

Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции: "Я искренне надеюсь, что правительству не придется прибегать к крайней мере наказания, которая есть в нашем распоряжении, - временному исключению греческих команд из европейских футбольных клубных соревнований. Я уверен, что до этого не дойдет, и полагаю, что все осознали не только серьезность ситуации, но и решимость правительства искоренить это зло".

После инцидента в Афинах, по обвинению в убийстве и членстве в преступной группировке, были задержаны более 100 человек. В основном, граждане Хорватии. УЕФА перенесла квалификационный матч Лиги чемпионов между АЕК и "Динамо", который должен был состояться на прошлой неделе. Игра прошла 15 августа в Загребе. АЕК одержал победу со счетом 2:1. В субботу команды сыграют в Афинах.