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Тайфун "Доксури" прошёл Тайвань и обрушился на восточный Китай

В пятницу тайфун "Доксури" вышел на побережье КНР
В пятницу тайфун "Доксури" вышел на побережье КНР Авторское право Wei Peiquan/Xinhua
 Михаил Саленков

Тайфун "Доксури", нанёсший урон Филиппинам и Тайваню, обрушился на китайскую провинцию Фуцзянь, вынудив власти КНР эвакуировать почти полмиллиона человек.

Проливные дожди, ураганный ветер, отмена авиарейсов, перебои с электричеством и разрушенные автомагистрали... 

Тайвань восстанавливается после тайфуна "Доксури", прошедшего через юг и восток острова. 

По меньшей мере один человек погиб, семеро получили травмы. 

Десятки тысяч домов остались без электроснабжения, сошло несколько оползней. 

В пятницу тайфун обрушился на города провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая. Государственное метеорологическое управление страны повысило степень экстренного реагирования на тайфуны до самого высокого - первого - уровня. 

Почти полмиллиона человек эвакуированы, сообщает информационное агентство Associated Press. Сотни судов возвращены в порты. В нескольких городах провинции приостановлена работа на предприятиях, закрыты крупные магазины и торговые центры.

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