Кевин Спейси признан невиновным в домогательствах к мужчинам

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Актёра оправдали по всем 9 пунктам обвинения

Лондонский суд оправдал американского актёра Кевина Спейси. Его обвиняли в сексуальных домогательствах к мужчинам, в том числе в сексуальном акте без согласия потерпевшего.

Речь идёт о периоде 2001-2013 гг., когда Спейси работал в лондонском театре. Трое мужчин обвиняли его в том, что он хватал их за промежность, а четвёртый — в том, что актёр занялся с ним оральным сексом, когда потерпевший оказался без сознания после распития пива.

Но существенных доказательств обвинение так и не привело. Оправдательный приговор был вынесен в день рождения актёра: 26 июля Кевину Спейси исполнилось 64 года.

В 2017-м актёр совершил каминг-аут, после чего его и начали обвинять в сексуальных домогательствах.

В США Спейси был обвиняемым по двум делам с подобными обвинениями, и его оба раза также оправдали.