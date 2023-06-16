На черноморское побережье Болгарии выбросило туши коров

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Мертвые животные на пляжах Болгарии. Связано ли это с прорывом плотины Каховской ГЭС? Или в море потерпело крушение судно, перевозившее контейнеры с животными?

В Болгарии на побережье Черного моря находят туши мертвых животных. Только за последние шесть дней в разных местах были обнаружены три мертвые коровы.

Росен Деспов, мэр Черноморца: "На берегу нашли мертвое животное. Его подобрали усилиями муниципалитета и департамента экологии. Тушу сдали на завод по переработке. Проблем нет".

Пока не ясно, почему здесь появились мертвые животные. То, что это последствия экологической катастрофы в Украине, всего лишь слухи, утверждают власти.

Пока не ясно, почему здесь появились мертвые животные. Местные Власти не считают, что это последствия экологической катастрофы в Украине

Росен Деспов, мэр Черноморца: "Наиболее логичным представляется, что животные попали в моря с корабля".

Элена Танева, Euronews Bulgaria: "Агентство по безопасности пищевых продуктов объяснило, что у животных нет ушных бирок, как предполагают правила ЕС. В департаменте морского транспорта уточнили, что на данный момент нет данных о крушении судна с животными, но следят за ситуацией с повышенным вниманием".

Скалистый участок, где нашли мертвое животное, приведут в порядок. Бригады местной администрации проведут осмотр береговой полосы.

Зорница Димитрова, департамент экологии, Созополь: "Пляж будет продезинфицирован, и, надеюсь, это последнее животное, которое попало на наш берег".

У экологической региональной инспекции в настоящий момент нет данных о загрязнении береговой линии. Экипажи находящихся в море судов ведут наблюдение на предмет появления в воде туш мертвых животных.