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Логотип Twitter удалён с фасада штаб-квартиры компании

Буквы серого логотипа Twitter
Буквы серого логотипа Twitter Авторское право Godofredo A. Vasquez/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Андрей Позняков

Илон Маск окончательно избавился от синей птицы Twitter, обещая масштабный ребрендинг.

Логотип Twitter синяя птица удалён не только из социальной сети, но и с фасада штаб-квартиры компании в Сан-Франциско. «Скоро мы простимся с брендом Twitter и, постепенно, со всеми птицами», – анонсировал эти изменения владелец ресурса Илон Маск. 

После покупки Твиттера за 44 млрд долларов в прошлом году предприниматель инициировал череду нашумевших реформ в компании. Новым логотипом сайта стала стилизованная буква X. В профиле Маска указана ссылка на сайт x.com, который пока перенаправляет пользователей на традиционный адрес твиттера.

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