Логотип Twitter удалён с фасада штаб-квартиры компании

Илон Маск окончательно избавился от синей птицы Twitter, обещая масштабный ребрендинг.

Логотип Twitter синяя птица удалён не только из социальной сети, но и с фасада штаб-квартиры компании в Сан-Франциско. «Скоро мы простимся с брендом Twitter и, постепенно, со всеми птицами», – анонсировал эти изменения владелец ресурса Илон Маск.

После покупки Твиттера за 44 млрд долларов в прошлом году предприниматель инициировал череду нашумевших реформ в компании. Новым логотипом сайта стала стилизованная буква X. В профиле Маска указана ссылка на сайт x.com, который пока перенаправляет пользователей на традиционный адрес твиттера.