Премьер-министр: Греция находится в состоянии войны с лесными пожарами

Euronews

Министерство гражданской обороны объявило эвакуацию людей из двух деревень на острове Родос в связи с неконтролируемым распространением огня. Лесные пожары на острове бушуют уже седьмой день. Только за минувшие выходные были эвакуированы 19 тысяч человек.

Греческое министерство гражданской обороны объявило эвакуацию людей из двух деревень на острове Родос в связи с неконтролируемым распространением огня, который прорвался через защитные сооружения. Жителям Массари и Маллонас было предписано двигаться в сторону расположенного восточнее посёлка Архангелос.

Лесные пожары на Родосе бушуют уже седьмой день. В понедельник пожарные бригады и добровольцы боролись с пламенем в деревнях Геннади и Вати на юге острова, были использованы пожарные самолёты и вертолёты.

Выступая в парламенте, премьер-министр Греции заявил, что его страна находится в состоянии "войны" с лесными пожарами. По его словам, сильный ветер и сменяющие друг друга волны жары не дают пока одержать верх.

У нас впереди ещё три трудных дня. По нашим оценкам, жара будет ослабевать, но тем не менее в ближайшие дни и недели мы все должны оставаться в постоянной готовности... В настоящее время мы находимся в состоянии войны, нужно сосредоточить все силы на борьбе с пожарами Кириакос Мицотакис премьер-министр Греции

Только за минувшие выходные с Родоса были эвакуированы 19 тысяч человек. Крупнейший в мире туроператор TUI заявил о временной отмене полётов на этот греческий остров. Ранее такое решение принял британский низкотарифный авиаперевозчик Jet2.

Ряд стран Евросоюза и Турция объявили о предоставлении помощи властям Родоса и других островов и регионов Греции.

В ночь на вторник эвакуация была проведена на западном острове Корфу, где более 2 тысяч человек, включая туристов, перевели в безопасное место, а также на острове Эвия и в горном районе на юге Пелопоннеса. Больницы и волонтеры оказывают первую помощь пострадавшим, главным образом, от жары и обезвоживания.

Сотрудники Министерства иностранных дел Греции открыли пункт помощи в международном аэропорту Афин совместно с посольствами и дипломатами ряда стран, в том числе Великобритании. Их цель - помочь туристам, потерявшим проездные документы.