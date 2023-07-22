Euronews

На швейцарских трассах, ведущих в сторону Италии, образовались пробки. Дороги загружены из-за направляющихся на отдых.

Перед въездом в Готардский автомобильный тоннель в Швейцарских Альпах собралась 16-километровая пробка.

Дорожная организация TCS предупредила водителей о возможности потерять на севере трассы А2 в южном направлении до двух часов 40 минут. Заторы ожидаются и на трассе А13, в районе Сан-Бернардино.

Пробки образовались из-за направляющихся на отдых в Италию семей: они особенно серьезные с пятницы по понедельник.

В прошлые выходные вереница машин на ведущих в сторону Милана швейцарских трассах растянулась на 15 километров.