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Швейцария: перед Готардским тоннелем образовалась 16-километровая пробка

Пробка перед Готардским тоннелем. Швейцария, 19 мая 2018.
Пробка перед Готардским тоннелем. Швейцария, 19 мая 2018. Авторское право Alexandra Wey/Keystone via AP
 Euronews

На швейцарских трассах, ведущих в сторону Италии, образовались пробки. Дороги загружены из-за направляющихся на отдых.

Перед въездом в Готардский автомобильный тоннель в Швейцарских Альпах собралась 16-километровая пробка. 

Дорожная организация TCS предупредила водителей о возможности потерять на севере трассы А2 в южном направлении до двух часов 40 минут. Заторы ожидаются и на трассе А13, в районе Сан-Бернардино.

Пробки образовались из-за направляющихся на отдых в Италию семей: они особенно серьезные с пятницы по понедельник.

В прошлые выходные вереница машин на ведущих в сторону Милана швейцарских трассах растянулась на 15 километров.

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