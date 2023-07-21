Однополые семьи и суррогатное материнство: Джорджия Мелони продвигает традиционализм в Италии

Итальянское правительство хочет поставить вне закона суррогатное материнство, проведенное за рубежом, и ограничить права однополых родителей, которых такие намерения очень беспокоят. Об этом в новом выпуске программы "Очевидец"

В итальянском парламенте обсуждается законопроект, направленный на введение уголовного наказания за осуществление суррогатного материнства за рубежом.

Кроме того правительство ужесточает свою позицию и по отношению к однополым семьям. Муниципалитетам, которые до сих пор выдавали свидетельства о рождении, признающие однополых родителей, было предложено прекратить это делать.

Корреспонденты Euronews Валери Горья и Давиде Раффаэле Лобина совершили поездку по Италии, чтобы выяснить, каковы последствия для таких семей.

Суррогатное материнство за рубежом - преступление

Дебора и Микеле поженились в 2012 году, мечтая о создании большой семьи. Но у Деборы был диагностирован острый эндометриоз. Беременность для нее была слишком рискованной. После тщетных попыток усыновить ребенка они задумались о суррогатном материнстве за рубежом, поскольку в Италии это запрещено законом.

Премьер-министр Италии и ее ультраправая партия, поддерживаемая коалиционным правительством, хотят, чтобы парламент проголосовал за законопроект, предусматривающий уголовную ответственность итальянских граждан, прибегающих к этой практике в странах, где она легальна.

"Нас снова блокируют этим законопроектом. Все напуганы", - говорит Дебора.

Если законопроект будет принят, паре грозит до 2 лет лишения свободы.

Наступление на однополые семьи

В Италии запрещены усыновление и медицинское сопровождение деторождения для однополых пар. Те, кто нашел такую возможность за рубежом, в последние несколько лет смогли зарегистрировать в некоторых итальянских городах свидетельства о рождении своих новорожденных детей с признанием обоих родителей.

Однако правительство призвало муниципалитеты прекратить это делать. В Падуе, на севере Италии, отказ в однополых родительских правах принял более радикальный характер.

Недавно прокурор оспорил 33 свидетельства о рождении детей, рожденных лесбийскими парами еще в 2017 году.

Ирене и Лаура поженились в Канаде. Их дети, Алессандра и Давиде, родились в результате экстракорпорального оплодотворения за рубежом. Они получили уведомление о том, что свидетельство о рождении Алессандры будет исправлено путем аннулирования фамилии так называемой небиологической матери. Они ожидают такого же уведомления для своего сына Давиде. Если суд подтвердит действия прокурора, то их дети официально перестанут быть братом и сестрой.

Это может очень сильно расстроить детей

"Тот факт, что государство действует против детей, официально аннулируя часть их семьи, может очень сильно их расстроить", - заявляет Лаура.

Выходом из ситуации может стать подача заявления на усыновление в особых случаях. Конституционный суд постановил, что эта процедура не защищает интересы детей, и считает, что парламент должен восполнить существующий правовой пробел.

"Закон помог бы, если бы он не исходил от нынешнего правительства", - заключает Ирене.