Дональд Трамп сообщил о возможном аресте

Euronews

Бывший президент США получил письмо от минюста, уголовное обвинение может быть предъявлено по делу о попытках оспорить результаты выборов.

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что минюст уведомил его о готовящихся против него обвинениях по делу о попытках оспорить результаты президентских выборов 2020 года, которые он проиграл, и в рамках расследования штурма Капитолия.

Письмо специального следователя Джека Смита является признаком того, что Трампу могут быть предъявлены федеральные уголовные обвинения.

Такое уведомление "почти всегда означает арест и предъявление обвинения", написал Трамп в своей социальной сети Truth Social. По его словам, в ближайшие четыре дня он должен отчитаться перед Большим жюри присяжных.

В Палате представителей прозвучали предсказуемые реакции:

"Мы высоко ценим работу министерства юстиции и его нацеленность на поиск фактов и привлечение людей к ответственности", — заявил демократ Пит Агилар.

"Американский народ будет в ярости. И то, что делает Джек Смит, — это использование власти как оружия, и он использует министерство юстиции против президента Трампа", — заявила представительница республиканцев Марджори Тейлор Грин.

Трамп ведет кампанию за номинацию от республиканцев на выборах в 2024 году и, несмотря на юридические проблемы, лидирует в этой гонке.

Ему уже были предъявлены обвинения в неправильном обращении с секретными документами, а также в фальсификации документов по делу о скрытых платежах за молчание порноактрисы Сторми Дэниелс.