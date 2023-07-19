Греция: борьба с огнём на нескольких фронтах

Сразу в нескольких регионах Греции разрастаются лесные пожары. Сильный ветер и 40-градусная жара затрудняют борьбу с огнём.

В Аттике он бушует третий день и уже добрался до Мегары.

Идёт эвакуация жителей населённых пунктов вдоль автострады, соединяющей Афины с Коринфом. Пламя превращает в пепел леса, дома, сельхозугодия.

В самом центре Родоса горят ценные рощи. Спасти их и обитателей пытаются сотни пожарных и самолётов для тушения.

"Всё полыхает так много дней. Быстро потушить не удалось, поэтому огонь просто оставили гореть. Пожар прошёл по посёлку, сгорел дом недалеко отсюда, и там (в другой стороне) повреждены здания. Слава Богу, с моим домом ничего серьёзного не случилось, но многим другим приходится очень тяжело", - говорит местный житель.

"Как вы видите сами, сгорело всё. Дома уничтожены. Нас оставили на произвол судьбы. Пожарные прибыли ближе к вечеру, и только один вертолёт пролетел, сбросив воду всего лишь один раз", - cетует женщина.

Прогнозы синоптиков не внушают оптимизма. Температура воздуха в ближайшие дни здесь поднимется до 44 градусов. Несколько стран отправляют Греции помощь - сотрудников экстренных служб и технику.