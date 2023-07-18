Вагнеровцы заходят в Беларусь и закрывают главную базу в Краснодарском крае

Euronews

Наблюдатели сообщают о колонне из более чем 100 транспортных средств. По данным украинской разведки, наемники прибывают в Беларусь разоруженными.

На территорию Беларуси из России зашла третья за последние дни группа наемников ЧВК "Вагнер".

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", колонна из более чем сотни транспортных средств с флагами РФ и ЧВК "Вагнер" была замечена при движении в направлении полевого лагеря в Могилевской области. Лагерь рассчитан на пять тысяч человек.

Ранее минобороны Беларуси сообщило, что вагнеровцы проводят тренировки белорусских военнослужащих. В понедельник президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о народном ополчении, было также ратифицировано соглашение с Россией о создании учебно-боевых центров для военнослужащих.

По данным украинской разведки, вагнеровцы заходят на территорию Беларуси разоруженными.

Главная база ЧВК Вагнера в Краснодарском крае закрывается. Видео с таким заявлением опубликовали наемники.

После того как основатель компании Евгений Пригожин прекратил свой неудавшийся мятеж, в Кремле заявили, что он "уйдет в Беларусь".

На прошлой неделе минобороны РФ сообщило, что вагнеровцы передали армии более 2000 единиц военной техники и вооружений.