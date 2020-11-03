Книги против мракобесия

Закрытие книжных магазинов на период действия вновь введённых карантинных мер вызвало бурю негодования во Франции. В Париже писатели и книготорговцы устроили своеобразную акцию протеста, ежденевно зажигая свет во всех книжных магазинах столицы. А ведущий литературной программы общественныго образовательного телеканала France 5 Франсуа Буснель, заявил, что "с закрытием книжных магазинов Франция лишается своего лучшего батальона, благодаря которому может противостоять мракобесию”.

Владельцы традиционных книжных лавок организуются, чтобы стать альтернативой он-лайн- платформам.

Марко Жеру, владелец магазина "Le Livre en pentes" в Лионе, говорит:

_"Продавать книги и быть книготорговцем - это две разные вещи. Когда мы говорим "книготорговец", мы имеем ввиду человека, его профессию, а не алгоритмы, использумые используею Amazone или другими платформами, которых интересует лишь то, как продать побольше книг". _

Многие из 3000 книжных магазинов во Франции используют систему "кликни и забери", чтобы компенсировать своё физическое закрытие во время карантина.

Майя Фланден, книготорговец:

"Мы используем одну из возможностей, которые у нас всё ещё остались, а именно: принимать заказы в Интернете, которые наши покупатели потом приходят забирать в магазин. Мы стали практиковать это с конца прошлой недели, как только узнали о новых ограничениях, но надо сказать, что у нас уже был в этом какой-то опыт, мы уже научились делать это хорошо, соблюдая все предосторожности, чтобы минимизировать опасность заражения. Поэтому мы сейчас более организованы".

Эта проблема акутальна и в Бельгии. В королевстве любят говорить, что книги здесь так же важны, как и хлеб насущный.

"Очень важно сохранить и психическое здоровье, особенно в этих условиях, поэтому магазины, предлагающие культтовары, необходимы населению", - считает один из посетителей.

Марк Эль Хадем, книготорговец:

"Тенденция обращаться к справочнорй литеруатуре очень развита среди наших читателей, они хотят понять и осознать события, в которых оказались, и я думаю, что книжные магазины играют в этом очень важную роль".

Каждая страна ЕС принимает свои собственные меры для сдерживания эпидемии коронавируса, но европейцы едины в одном: книга остаётся лучшим другом человека во время кризиса и изоляции.