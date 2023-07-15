Румыния: вторая отставка в правительстве за неделю

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Министр по делам семьи Румынии Габриэла Фиря ушла в отставку из-за скандала вокруг домов престарелых, где были вскрыты случаи "бесчеловечного обращения". Ранее по той же причине свой пост покинул министр труда Мариус Будэй

Министр семьи, молодежи и равных возможностей Румынии Габриэла Фиря ушла в отставку в результате скандала вокруг домов престарелых, где были вскрыты факты бесчеловечного обращения с пожилыми пациентами.

Ранее по той же причине свой пост покинул министр труда Мариус Будэй. СМИ утверждали, что он был в курсе ситуации, но проигнорировал предупреждения неправительственных организаций.

Что касается Фири, то ее муж долгое время был мэром города Волунтари под Бухарестом, где располагались три дома престарелых. А их владелец Стефан Годей был сотрудником Фири.

В результате начавшихся в румынских детских домах, домах для престарелых и инвалидов проверок было закрыто 21 учреждение, большей частью в Бухаресте, и работа других 27 была приостановлена до устранения обнаруженных недостатков. Наложены штрафы на общую сумму примерно в 10 млн леев (2 млн евро). До сих пор проверки были проведены более чем в 2 тыс. таких домов. Всего в Румынии выдано 5,2 тысяч разрешений на работу государственных и частных детских домов, домов для престарелых и инвалидов.