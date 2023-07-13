Минобороны РФ: приём вооружения от ЧВК "Вагнер" завершён

Euronews

"Вагнеровцы" передали ВС России более 2000 единиц военной техники и вооружений. Они доставляются в тыловые районы.

ВС России завершили приём вооружения от ЧВК "Вагнер". В Минобороны страны подтвердили получение свыше 2000 единиц военной техники (включая танки Т-90, Т-80, реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", зенитные и миномётные комплексы, артиллерийские установки и проч). Также было передано около 2500 тонн боеприпасов и 20 000 единиц стрелкового оружия.

Между тем, в российском оборонном ведомстве доложили о том, что был уничтожен склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области.

А погранслужба Украины опубликовала видео, на котором, как утверждается, российский танк атакован украинским беспилотником во время операции в Херсонской области.

В сообщениях из Киева говорится, что по меньшей мере два человека были доставлены в больницу ранним утром в четверг после ночного удара российского дрона по жилым кварталам в Дарницком районе.

Поступает информация о взрывах в Кропивницком (бывш. Кировоград), в Борисполе, в Хмельницкой области и Запорожье.

Почти на всей территории Украины этой ночью была объявлена воздушная тревога.