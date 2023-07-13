Кино на паузе: актёры Голливуда готовы бастовать

К бастующим с мая голливудским сценаристам намерены присоединиться актёры. Их профсоюз заявил о провале переговоров с киностудиями.

Над Голливудом сгущаются тучи. К уже бастующим сценаристам кино и телевидения готовятся присоединиться актёры.

Их профсоюз SAG-AFTRA объявил о провале переговоров с киностудиями.

Гильдия актёров Америки объединяет 160 тысяч артистов, далеко не у всех из них гонорары, как у звёзд. Они требуют повышения зарплат и отчислений со стриминговых платформ за показы фильмов с их участием, улучшения условий труда и, наконец, гарантий того, что искусственный интеллект не лишит их рабочих мест.

Мэтт Деймон, голливудский актёр:

"То, ради чего мы будем бастовать, если так случится, имеет огромное значение. Мы должны защищать людей, которые находятся как бы в стороне. 26 000 долларов в год - столько нужно зарабатывать, чтобы получить медицинскую страховку. И многие преодолевают этот порог благодаря актёрским начислениям за повторные показы. Если они иссякнут, то не будет доступа к медицинским услугам. А это абсолютно неприемлемо".

Ещё в мае стачку объявили голливудские сценаристы. Из-за чего сорвались съёмки многих телешоу, сериалов, поставлена на паузу работа над некоторыми крупнобюджетными фильмами. Забастовка актёров в дополнение к тому приведёт к огромным убыткам и может стать серьёзным ударом по голливудской киноиндустрии.