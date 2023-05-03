Забастовка сценаристов меняет американский телеэфир

Euronews

Забастовка привела к приостановке выхода большинства популярных вечерних развлекательных телепередач в США, в эфире идут повторы предыдущих выпусков. Кроме того с серьезными задержками могут столкнуться продюсеры телесериалов и фильмов

Более 11 тысяч голливудских сценаристов кино и телевидения вышли на свою первую за 15 лет забастовку. Решение было принято после безрезультатных шестинедельных переговоров с компаниями Netflix, Amazon, The Walt Disney, Paramount и Apple TV о заключении новых соглашений и повышении заработной платы.

Забастовка уже привела к приостановке выхода новых выпусков большинства популярных вечерних развлекательных телепередач в США, таких как "Ночное шоу с Джимми Фэллоном" и "Джимми Киммел в прямом эфире". Телеканалам NBC, ABC и CBS придется в вечернее время транслировать повторы предыдущих эпизодов.

Помимо этого телесериалы и фильмы, запланированные к выпуску в этом году, могут столкнуться с серьезными задержками.

Дженис Мин, генеральный директор и главный редактор издания "Анклер":

— Вот уже несколько лет сценаристы зарабатывают все меньше и меньше денег на том, что является давней голливудской традицией, — отчислениях. Это когда вы получаете чек каждый раз, когда ваше шоу выходит в эфир. Сейчас, если Netflix запускает ваше шоу, если люди миллионы раз просматривают ваше шоу на Netflix, вы не обязательно получаете ту компенсацию, которая была в старые добрые времена эфирного телевидения 1990-х годов. И поэтому эти чеки становятся все меньше и меньше".

Большинству сценаристов, работающих в сфере развлечений, становится все труднее зарабатывать на жизнь, особенно с ростом ее стоимости в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Кроме приостановки производства для "фабрики грёз" возможны и другие последствия. Последняя забастовка сценаристов привела к появлению большего количества импровизированных шоу на телевидении, таких как "Семья Кардашьян" и "Ученик знаменитости" с Дональдом Трампом.