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Саммит БРИКС пройдет в очном формате

Саммит БРИКС в 2016 году, архивное фото
Саммит БРИКС в 2016 году, архивное фото Авторское право Anupam Nath/Copyright 2016 The AP. All rights reserved.
 Euronews

Президент ЮАР не сообщил, будет ли на саммите присутствовать президент РФ Владимир Путин, разыскиваемый МУС в связи с обвинениями в незаконной депортации украинских детей.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил, что саммит БРИКС пройдет в очном формате. Он не сообщил, будет ли на саммите присутствовать президент РФ Владимир Путин, разыскиваемый Международным уголовным судом в связи с обвинениями в незаконной депортации украинских детей.

Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге в с 22 по 24 августа. Рамафоса направил приглашения всем лидерам стран объединения. 

"Саммит БРИКС будет с физическим присутствием. Все из нас настроены провести встречу, когда мы можем напрямую общаться лицом к лицу. Очного саммита БРИКС у нас не было три года. Поэтому простите, что разочарую вас, но саммит не будет виртуальным", - сказал президент ЮАР. 

Сирил Рамафса также сообщил, что на предстоящей встрече будет рассмотрен вопрос расширения группы БРИКС. 

Как член Международного уголовного суда, ЮАР должна будет арестовать Путина, если он появится в стране. 

Ордер на арест представляет собой дипломатическую дилемму для Претории, которая близка к Кремлю еще со времен борьбы с апартеидом.

ЮАР не осудила вторжение России в Украину, заявив о своей беспристрастности, и настаивает на диалоге.

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