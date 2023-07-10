Euronews

Президент ЮАР не сообщил, будет ли на саммите присутствовать президент РФ Владимир Путин, разыскиваемый МУС в связи с обвинениями в незаконной депортации украинских детей.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил, что саммит БРИКС пройдет в очном формате. Он не сообщил, будет ли на саммите присутствовать президент РФ Владимир Путин, разыскиваемый Международным уголовным судом в связи с обвинениями в незаконной депортации украинских детей.

Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге в с 22 по 24 августа. Рамафоса направил приглашения всем лидерам стран объединения.

"Саммит БРИКС будет с физическим присутствием. Все из нас настроены провести встречу, когда мы можем напрямую общаться лицом к лицу. Очного саммита БРИКС у нас не было три года. Поэтому простите, что разочарую вас, но саммит не будет виртуальным", - сказал президент ЮАР.

Сирил Рамафса также сообщил, что на предстоящей встрече будет рассмотрен вопрос расширения группы БРИКС.

Как член Международного уголовного суда, ЮАР должна будет арестовать Путина, если он появится в стране.

Ордер на арест представляет собой дипломатическую дилемму для Претории, которая близка к Кремлю еще со времен борьбы с апартеидом.

ЮАР не осудила вторжение России в Украину, заявив о своей беспристрастности, и настаивает на диалоге.