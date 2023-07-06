Лукашенко: "Пригожин находится в России"

Euronews

По словам президента Беларуси, глава ЧВК "Вагнер" находится в Санкт-Петербурге, а его бойцы — в постоянных лагерях в России.

Евгений Пригожин находится в России. Об этом на встрече с журналистами сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко.

По его информации, глава ЧВК "Вагнер" в Санкт-Петербурге и на территории Беларуси его нет.

"Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере. Где он сегодня утром? Может быть, в Москву поехал, может, еще где-то, но на территории Беларуси его нет", - подчеркнул Лукашенко.

Президент отметил, что бойцы ЧВК "Вагнер" находятся в своих лагерях.

"Насколько я информирован, бойцы - очень серьезные бойцы ЧВК "Вагнер" - находятся в своих постоянных лагерях. В тех лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление, лечение, отдых и так далее. Идет обычная ротация для такой войны. После Бахмута они были выведены в свой лагерь, там они сегодня и находятся", — рассказал президент.

При этом Лукашенко отметил, что не видит рисков для Беларуси от размещения "вагнеровцев" в его стране.

"Меня абсолютно не волнует и не беспокоит, что у нас будет размещено определенное количество этих бойцов. Более того, они будут размещены под определенные условия. Главное условие: если нам нужно будет задействовать это подразделение для обороны государства, оно будет задействовано мгновенно. И их опыт будет востребован",— подчеркнул президент.

По словам Лукашенко, последний раз он связывался с Пригожиным накануне, 5 июля. Глава "Вагнера" заявил ему о желании "работать во имя России, во благо России" и "выполнять свой долг до конца".

Война в Украине

По словам Лукашенко, возможность урегулировать конфликт в Украине с помощью переговоров можно, и за это выступают европейские страны. При этом, президент Владимир Зеленский "занимает крайнюю позицию - "воевать, пока не освободим территории, если даже до последнего украинца". США занимают промежуточную позицию. Они будут готовы к переговорам после контрнаступления".

Ядерное оружие в Беларуси

Лукашенко подтвердил, что некоторое количество российских ядерных боеголовок перемещено в Беларусь. При этом президент подчеркнул, что ядерное оружие размещено на территории республики исключительно в оборонительных целях.

"Это оружие исключительно в оборонительных целях. Вы нас не трогайте. И забудьте про ядерное оружие. Но если вы совершите агрессию, ответ будет мгновенный. Цели определены", - сказал он.

Президент отметил, что ввезены были ядерные боеголовки в Беларусь не по земле.

"Мир разрушен, миропорядок тоже"

Белорусский президент считает, что миропорядок, установленный после Второй мировой войны, в которой народы Советского Союза сыграли решающую роль в победе над нацизмом, уже не существует.

"Нас ждет, абсолютно в этом убежден, уход в небытие однополярной системы. Появляется многополярность. И этот процесс уже не остановить. Не остановить ни мирным, ни военным образом. Если появляется настоящий порядок, основанный на многополярности, то это совсем иная конфигурация, которая обеспечит совершенно серьезную устойчивость нашей планеты, которая будет опираться на много точек опоры", — сказал Лукашенко.

Среди таких опор президент видит США, Евросоюз, Китай и Индию, не упомянув Россию. "Мне бы хотелось, чтобы постсоветское пространство, насколько это возможно, консолидировалось и также выступило одной из точек опоры", — отметил он.